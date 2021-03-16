東林公司延遲發布重訊 遭處違約金3萬元 18:012021/03/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心16日表示，對東林科技公司(3609)延遲發布重大訊息處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，東林科技公司於109年11月11日發布新任重要營運主管重大訊息，有未依規定期限發布之情事，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。 台指期 外資淨空單破3萬口 涉超貸案被起訴 嘉市議長：會證明自己清白 (工商 ) #東林 #櫃買中心 #延遲 #違約金 #科技公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 續住台北星級飯店僅千元 「3連假計劃」優惠每晚1200元起 17:352021/03/16 生活 國際科技大廠助力人才接軌 思科DevNet資安人才培育中心進駐臺灣 16:012021/03/16 財經 不動產專案金檢 擬加強風險控管 04:102021/03/16 財經焦點 大陸稅改3重點 台商需超前部署 04:102021/03/16 話題觀察 PO病患不雅照 護理師最重停業1年 04:102021/03/16 社會新聞 陸詐騙層出不窮 穩懋再發聲明 15:012021/03/16 財經 產品被買錯 大陸線上理財爆亂象 04:102021/03/16 焦點新聞 全球區塊鏈專利族 陸企奪前三 04:102021/03/16 全球財經 台新金併保德信人壽 金管會：155億聘金要拿出來看得見 04:102021/03/16 財經要聞 《科技》終端產品、資料中心需求熱 DRAM合約價Q2估漲13~18％ 14:322021/03/16 財經 《科技》思科DevNet資安人才培育中心進駐臺灣 15:582021/03/16 財經 財經熱門新聞 台積電棄息賣壓殺出 大戶落跑原因曝 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 缺料、缺櫃、缺水 三缺概念股 多頭聚焦 - 財經要聞 - 工商時報 拜登暗挺台積電？美專家爆內幕 - 財經 1份報告毀紅色供應鏈？立訊5天崩2成 12萬散戶套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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