櫃買中心16日表示，對東林科技公司(3609)延遲發布重大訊息處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，東林科技公司於109年11月11日發布新任重要營運主管重大訊息，有未依規定期限發布之情事，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。

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(工商 )

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