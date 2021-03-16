如興延遲輸入重訊 證交所開罰3萬 18:002021/03/16 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，如興(4414)子公司常州市穗滿國際貿易有限公司為兄弟公司常州東奧服裝有限公司背書保證增加逾公司最近期財報淨值5％一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第22款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，故處以違約金新台幣3萬元。 東林公司延遲發布重訊 遭處違約金3萬元 會計師公會70年慶 續扮穩定力量 (工商 ) #如興 #延遲 #輸入 #證交所 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女子聽信導航車受困產業道路 警方及壯漢協助脫困 18:442021/03/16 寶島 馬稠後夯 嘉義高鐵房市看旺 04:102021/03/16 產業特刊 不動產專案金檢 擬加強風險控管 04:102021/03/16 財經焦點 陸新增13例確診 全民接種陸續展開 14:372021/03/16 兩岸 金鑽少種些 農糧署近期輔導農民轉作芒果鳳梨 14:442021/03/16 生活 證交所響應性別平權敲鐘 04:102021/03/16 證券．權證 車市復甦 汽車零組件供應鏈熱 04:102021/03/16 證券．權證 台新金併保德信人壽 金管會：155億聘金要拿出來看得見 04:102021/03/16 財經要聞 砸40億重金只服務VIP？ 證交所：主機共置成本僅4.7億 04:102021/03/16 證券．權證 《鋼鐵股》豐興棒線續漲 助益獲利 13:412021/03/16 財經 《證交所》證交所：主機共置服務整體投入約4.7億元 07:452021/03/16 財經 財經熱門新聞 台積電棄息賣壓殺出 大戶落跑原因曝 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 1份報告毀紅色供應鏈？立訊5天崩2成 12萬散戶套牢 - 財經 缺料、缺櫃、缺水 三缺概念股 多頭聚焦 - 財經要聞 - 工商時報 台股定期定額 兩檔ETF人氣勝台積 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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