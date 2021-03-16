證交所指出，如興(4414)子公司常州市穗滿國際貿易有限公司為兄弟公司常州東奧服裝有限公司背書保證增加逾公司最近期財報淨值5％一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第22款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，故處以違約金新台幣3萬元。

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