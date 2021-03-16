國內旅遊熱度持續升溫，立榮航空與長汎旅行社攜手推廣國內旅遊，首站就推出懷舊復古與異國風情兼具的金門深度遊，並於今日在金門烈嶼(俗稱小金門)舉辦「2021．開啟金艷烈嶼」旅遊產品發表會，由立榮航空劉同義副總、長汎旅行社楊許虎副總邀請金門縣政府秘書長陳朝金、觀光處處長丁健剛和烈嶼鄉鄉長洪若珊等貴賓共襄盛舉，共同宣告推廣全台深度觀光的理念。

「2021．開啟金艷烈嶼」旅遊產品發表會特別選在小金門(烈嶼)舉辦，由金門縣烈嶼國中舞獅團熱鬧開場，會中介紹烈嶼豐富的觀光資源，從生態地貌、戰地史蹟、當地美食、低碳旅遊讓人印象深刻。首站金門示範站即推出諸多優惠，包含精彩超值的團體3日遊，2人成行的低碳主題3日遊也；喜愛自由行的旅客則可利用「立榮假期─春日嬉遊鈔級省」活動(即日起至3月31日)，機＋酒自由行快閃價最低2,888元起。

立榮航空副總經理劉同義表示：「運用立榮航空國內最完整的國內航線，搭配長汎旅行社規劃出的優質團體行程，以及全新的立榮假期自由行平台，帶領國人重新探索台灣深度之美。此次金門烈嶼是推廣首站，我們將秉持深耕在地、永續經營的使命，持續推廣各地觀光，為國內旅遊推開魅力之窗。」

長汎旅行社副總經理楊許虎也表示：「長汎旅行社深耕國內旅遊多年，今年承接立榮假期總代理後，結合集團資源，提供旅客最在地的旅遊產品，深度走訪台灣每一塊角落。此次為大、小金門量身打造多元遊程，對於初次造訪或是毫無頭緒的旅客，最適合參加精緻團體旅遊行程；喜歡自由行的旅客，則可透過立榮假期即訂即開，快速搜出機＋酒最佳組合價，一次加購所有配套，打造個人專屬的金門行。」

金門縣政府祕書長陳朝金表示：「許多人都以為烈嶼只有戰地史蹟，其實得天獨厚的地理位置，蘊藏豐富生態資源，更可透過乘坐電瓶車、電動車、自行車等低碳運輸工具慢慢感受烈嶼之美，不但環保，還很精采！」。而且金門烈嶼一年四季皆有不同風貌，當時序入春，即是欣賞青岐海岸的「綠石槽」海岸特殊景觀；入夏則觀潮間帶生態與夜晚星空；秋有中秋搏餅及挖芋體驗；冬有候鳥棲息等四季風貌，老饕們也別錯過綿密濃郁的芋頭大餐。

(中時 )