全台水情持續拉警報，科技廠商提鑿井取水引發各界熱議！麗明營造業者吳春山表示，全國房地產業非常興盛，各縣市都有進行中的興建工程，工地開挖出不少地下水；建議各縣市消防車載供給工業區或科學園區應急，可不必動用到鑿井抗旱。市府都發局強調，中市盤點52處有出水建築工地地下水開放各界再利用。

吳春山指出，他看到「鑿井」議題時，馬上聯想到現全國房地產業非常興盛，各縣市都有進行中的興建工程；工地開挖地下室時都要進行抽水，抽出來的地下水幾乎都任由排掉。乾旱時刻眼睜睜地看到寶貴水資源流掉，覺得非常可惜。

吳春山建議，政府動用各縣市公部門消防車，協助將附近進行工程中的水載去供給急著用水的工業區或科學園區再利用，水資源就不會白白浪費；政府再把握枯水期，將水庫淤積土石加速清淤以利未來增加蓄水量，並可延長水庫壽命，清除的土石又有其他用途創造多贏。

都發局長黃文彬強調，中市早已相中建築工地產排的地下水再利用，盤點全市到3月共有72處新建工程開挖，目前實際抽取地下水計有52處，每日抽排水量約111萬噸，已請工地業者設置水資源再利用取水口，供公部門如環保局、消防局灑水及救災，建設局養護作業使用。

(中時 )