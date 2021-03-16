近年來快速崛起的蘋果代工廠立訊精密，威脅包括台灣蘋果供應鏈緯創、和碩，甚至是全球最大蘋果代工廠鴻海的地位，然而，過去5日立訊股價崩跌20%，過去2個月更是大跌40%，主要是大股東減持股權，近日又遭到被稱為「地表最強蘋果分析師」天風國際分析師郭明錤唱衰，年初至今市值蒸發1700億元人民幣(約7000億元新台幣)，更有12萬名散戶遭到套牢。

全球第3大蘋果代工廠緯創去年7月17日宣布，以33億元人民幣(約138 億元新台幣)將昆山、江蘇子公司，出售給立訊，後來雙方達成協議，緯創透過旗下大陸子公司取得立訊30 億元人民幣(約126億元新台幣)股權。這被視為是紅色供應鏈強襲的重要訊號，甚至頻頻有消息傳出，立訊對鴻海發起挑戰，誓言超越其一步步成為蘋果代工廠龍頭。

但隨著近期科技股板塊輪動，以及全球景氣復甦腳步優於預期等因素，大陸的蘋果概念股也出現修正，加上蘋果打算將10%產能撤出大陸，並轉進印度生產，委由鴻海等台廠代工生產，試圖降低過度依賴大陸市場的風險，但同時強化紅色供應鏈的深度。

至於蘋果供應鏈最具發展前景之一的TWS產品，卻遭到郭明錤近期發布研究報告指出，Air Pods在2021年前3季度出貨量將年減25%、至5,500萬部，即便第3季新款Air Pods 3市場需求較預期佳，讓第4季出貨量能年增持平至2,300萬部，2021年出貨量能也將衰退至7,800萬部（2020年為9,000萬部）。

研究報告提到，目前難以判定Air Pods 2是否會在Air Pods 3開始量產後結束生產線，蘋果面對是否降價可能影響另外一款產品銷量，但如果沒有相對便宜的產品，可能會影響總體銷量。

立訊面對衝擊，2個月來股價大跌40%，其中在近5日就重挫20%，從資料來看，截至2020年底，立訊股東人數達32.3萬人，截至2021年2月26日，立訊股東增加12萬人，代表有很多新進場的散戶想逢低買進，反而卻愈套愈深。

(中時新聞網)