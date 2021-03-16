殷姓婦人在2015年受當時擔任郵務士的吳姓男子詐騙，以投資清代及民初郵票為幌子詐騙，她提告要求吳男及中華郵政連帶賠償，台北地院判准195萬元，上訴後，台灣高等法院考量她與吳男和解，中華郵政也不須負賠償責任，逆轉改判免賠。可上訴。

殷婦提告指控，吳男是中華郵政公司所屬北門郵局的郵務士，吳男在2015年到2016年間數次向她佯稱，中華郵政公司搬遷舊大樓整理倉庫時發現一批清代及民國初年郵票，請員工對外為非公開銷售、價格遠低於市價、投資保證獲利30％至50％。

她因此信以為真，吳男以偽造購票證明及收款證明書，詐騙她陸續交付金錢，受有損害，她請求吳男與中華郵政公司連帶賠償366萬多元；北院判決吳及中華郵政須賠償195萬多元。

高院認為，殷婦與吳男已於2017年達成和解，由吳男無條件收回郵品，退還她385萬多元，雙方各自拋棄對他方其餘請求之和解契約，她未合法解除該和解契約，不得再依侵權行為之法律關係請求吳男賠償。

高院表示，吳男是擔任遞送郵件的外勤郵務士，販售民清珍貴郵票之集郵業務非他職務，吳男詐騙殷婦販售該批郵票是他個人的犯罪行為，中華郵政公司不須負僱用人責任、免賠。

(中時 )