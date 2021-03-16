低利率、資本市場大好、新冠肺炎不能出國、死亡保障門檻要求等種種因素下，今年前二月壽險公司新契約只有「一類保單」保費大幅成長，即「年金險」，無論是利變年金或是投資型年金，都比去年同期分別成長46％、110％以上，顯然保戶還是看重資產成長或利息收入增加。

據壽險公會16日公布數據顯示，今年前二月壽險新契約保費1,705.67億元，比去年同期衰退5.1％，傳統壽險、利變壽險、投資型壽險，都全面衰退，傷害險(即俗稱意外險)因國人仍無法出國旅行，旅平險持續衰退下，新契約保費也衰退7.8％，近年持續成長的健康險，前二月新契約保費67.64億元，亦罕見比去年同期衰退4.1％，推估可能是因為部分公司失能扶助險停售或已改款導致。

由於保險局從2020年7月1日開始，要求壽險保單應符合最低死亡保障門檻，即保戶必須拿出一定的保費買保障，避免長年期壽險被當成儲蓄險在賣，死亡門檻上路，影響所及就是保單的IRR(內部報酬率)下降，加上責準利率去年亦有調降，新台幣保單利率降到谷底，宣告利率亦不如美元保單，買氣大受影響。

傳統壽險保單，主要是固定利率型保單，今年前二月新契約保費僅68.75億元，較去年前二月大幅衰退近77％；近年熱賣的利變壽險，前2月新契約保費約520億元，也比去年同期衰退34％以上，投資型壽險前二月賣近179億元，則是衰退8.6％。

同時間，利變年金前二月銷售101.68億元，成長近46％，買氣明顯回升。

一樣是投資型保單，去年以來亦是投資型年金明顯賣得比投資型壽險好很多，今年前二月投資型年金新契約保費752.03億元，是投資型壽險4.2倍的量，比去年同期成長110％以上。

(工商 )