【蘇花車禍】遊覽車撞山壁死傷慘 運安會趕赴現場調查 18:312021/03/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇花公路遊覽車撞山壁，運安會趕赴現場調查。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局今天下午獲報，省道台9線蘇花公路115公里處、東澳段附近，發生一輛遊覽車撞山壁重大事故。運安會已派人趕赴現場，進行事故調查前的蒐證。 國家運輸安全調查委員會執行長張文環說，運安會得知訊息後，立即派公路組人員趕赴現場，進行事故調查前的蒐證。 據了解，這起重大交通事故至少10人受傷，並傳出有人到院前心肺功能停止（OHCA），宜蘭縣消防局也已派人救援。（編輯：管中維）1100316 蘇花公路遊覽車撞山壁 業者趕赴現場處理 雲林救護車12導程心電圖 助10人重生 (中央社) #調查 #事故 #現場 #公路 #縣消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮縣爭取年辦百場競技 週週都有運動賽事 15:302021/03/16 寶島 台鐵講不聽！海端事故後又見職安缺失遭停工處分 12:572021/03/16 生活 涉超貸案被起訴 嘉市議長：會證明自己清白 15:052021/03/16 社會 國3白色小客車衝撞工程緩撞車尾端 車頭遭擠壓變形 16:462021/03/16 社會 強化軌道作業安全 職安署邀集臺鐵局召開高階主管減災會議 15:042021/03/16 財經 NBA》爵士高層6年前疑似種族歧視 聯盟調查欠缺證據結案 11:242021/03/16 體育 柔道國手酒駕超載 釀1死4傷 04:102021/03/16 社會新聞 線上履歷診斷、提升面試技巧 勞動部祭免費線上諮詢服務 15:102021/03/16 生活 環頸雉公鳥守護母鳥 鳥友讚「暖男」 17:562021/03/16 寶島 台1線男騎士自撞護欄 躺在血泊中搶救無效 14:392021/03/16 社會 諸慶恩冤案 高檢署提再審討公道 04:102021/03/16 社會新聞 社會熱門新聞 車身撞破成大洞 蘇花東澳段遊覽車撞山壁 5死35人輕重傷 - 社會 【蘇花車禍】遊覽車撞山壁釀5死 乘客滿臉血驚恐坐地待援畫面曝光 - 社會 【蘇花車禍】驚魂瞬間 遊覽車司機：踩不到煞車 乘客喊過彎好快 - 社會 內湖保全墜電梯井慘死 監視畫面曝光 竟因這動作奪命 - 社會 紅貴賓遭杜高犬一口咬頭死不放 路人驚見狗屍：像被輾過 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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