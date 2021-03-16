宜蘭縣消防局今天下午獲報，省道台9線蘇花公路115公里處、東澳段附近，發生一輛遊覽車撞山壁重大事故。運安會已派人趕赴現場，進行事故調查前的蒐證。

國家運輸安全調查委員會執行長張文環說，運安會得知訊息後，立即派公路組人員趕赴現場，進行事故調查前的蒐證。

據了解，這起重大交通事故至少10人受傷，並傳出有人到院前心肺功能停止（OHCA），宜蘭縣消防局也已派人救援。（編輯：管中維）1100316

(中央社)