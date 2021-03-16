快訊／蘇花公路遊覽車撞山壁！ 駕駛稱「踩不到煞車」6死39人受傷

蘇花公路東澳路段發生遊覽車撞山壁意外，造成重大傷亡。肇事遊覽車司機在車禍中受傷，他向搜救人員表示，疑似是煞車故障造成車禍。但受傷獲救乘客則是指出，車禍當時山路過彎車速異常地快，沒多久就發生車禍。

據了解，發生意外的遊覽車車上乘客連同駕駛一共45人，乘客大多為新店市復興里的里民出遊，由好視野旅行社承包出圖，搭乘三輛騰龍遊覽車公司的遊覽車，由里長劉洪珠率隊到花蓮進行2天1夜的旅遊。預計今天從花蓮經宜蘭回到台北，不料卻在路上發生重大車禍。

49歲的游姓駕駛在車禍中受傷，但意識清楚，駕駛指出，回程經過下坡轉彎處，發現踩不到煞車，因此撞到山壁。據送醫乘客一名老先生表示，他坐在第五排，當時感覺山路行駛有點異常，第一個過彎他就覺得車速很快，過了兩個彎，要過第三個彎道時，車輛就失控撞上山壁。

復興里長劉洪珠說，發生意外的車輛是出遊3輛車中最後一輛，由於事情發生太突然，她也不清楚為何遊覽車會失控撞上山。消防局目前統計有5人死亡、35名輕重傷乘客分送宜蘭羅東聖母醫院、博愛醫院及榮民總醫院蘇澳分院救治。

(中時新聞網)