台南市警察局交通大隊54歲黃姓警員16日凌晨3點多被人發現在住處輕生，送醫搶救不治，卻遭人爆料黃輕生可能與遭霸凌有關，交通大隊大隊長蘇政敏出面澄清，沒有霸凌情事，稱黃工作表現正常，同仁面對他尋短都很意外；台南市警察局長方仰寧也在第一時間指示督察室慰問及發動警心行動，協助家屬處理後事。

獨居在台南市東區的黃員，妻子多年前逝世，父母俱亡也無子女，他主要負責拖吊違規車輛業務，15日上午8時至12時如常執行拖吊勤務，下午1時至5時常訓，晚間6時簽退返家，16日輪休，卻在凌晨3點多尋短，送醫搶救後，凌晨5時宣告不治。

警方指出，黃員住處並沒有留下遺書，同仁得知噩耗都頗感意外，也已聯繫其住在北部的哥哥南下協助處理後事。不過，就在黃員輕生消息傳開後，卻有民眾在網路貼文直指他是在職場遭霸凌而選擇輕生。

對此，台南市交通大隊今天也出面否認霸凌傳言，大隊長蘇政敏說，發生同仁輕生的憾事，讓人不捨，同仁心情也都很難過，黃跟其他同仁相處不錯，工作也正常執行，過去也從沒聽說過有任何霸凌等其他狀況，「我們也很想知道他為何尋短？他這段期間都沒有異樣。」交大強調，後續會協助家屬處理喪葬事宜，也會強化同仁互動、關懷同仁的身心。

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