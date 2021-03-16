從事板模工的30歲賴姓男子疑戀童癖，猥褻11名兒童、少年拍裸露猥褻照片、影片，最小受害者是4年前遭他猥褻拍下體的友人6歲女兒，賴男更於2019年至2020年在網路偽裝「高中姐姐」，送遊戲點數、道具等，誘迫10名兒少拍攝裸露猥褻照片、影片，台南地院以賴脅迫、誘使兒少拍攝猥褻行為電子訊號等13罪，一審判賴男10年。

賴男有吸毒、販毒前科，台南地檢署去年3月偵辦賴姓毒蟲一起毒品案時，在他的手機、電腦發現竟然有不少兒少猥褻照片、影片，指揮警方深入追查。檢警調查，賴男2017年11月中旬受朋友之託照顧友人6歲女兒，卻利用兩人獨處時，對女童猥褻並以手機拍攝，2周後食髓知味，再度以手機拍攝女童裸露下體影片。

賴男魔爪也伸向網路世界，檢警發現他從2019年1月27日至2020年3月25日間，透過網路或手機遊戲「第五人格」結識兒童、少年，偽裝成高中大姊姊，以LINE暱稱「小豬豬佩騎」、「老鼠愛大米」聯繫，透過送禮、送道具誘騙兒少拍攝裸露胸部或下體影片、相片。

賴男也利用視訊要求兒少裸露胸部、下體或自慰，若對方不願配合或拒絕，就威脅不送手機遊戲點數商品，或威脅要將視訊影片傳給對方雙親、同學，甚至到學校找人。

檢方去年10月依涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例及加重強制猥褻罪起訴，賴男目前因毒品案在押。台南地院合議庭審酌，賴男戕害學童身心健康甚鉅，也嚴重敗壞社會善良風俗，惡性不輕，也未跟被害人和解與賠償，判10年有期徒刑。據了解，該案被害人家屬迄未提出附帶民事賠償，也未到庭表示意見。

(中時 )