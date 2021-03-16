針對台中市長盧秀燕因中市自來水管漏水率六都居首，而批台水「自己門前的事，要做好」一事。台水公司16日回應表示，因台中地區幅員廣大、管線長度為六都之最，為避免衝擊交通、商業問題，故僅能分年逐步改善。

台水公司表示，為提高自來水普及率，大都採用經濟管種，如大管徑採用預力混凝土管（PSCP）、小管徑使用塑膠管（PVCP），因地震頻繁及重車輾壓等因素，致管線漏水嚴重。

台水公司指出，台水推動降低漏水率計畫（2013年至2022年）投資796億元，漏水率預計由2012年底的19.55％降至2022年的13.45％。其中，台中地區在2013至2020年已投入52.4億元降漏經費，漏水率已降低8.72％，預計至2022年降至15.93％。

台水公司表示，已委託美商與日商公司組成總顧問技術團隊，計畫在2020年至2013年在台中地區投入約20億元經費辦理27件汰換管線工程，汰換125.2公里管線，改善漏水狀況；台水公司自2021年起在中市推動辦理鯉魚潭場第二送水管、豐原大道環狀幹管、鐵路高架化騰空廊道管線及祥順路送水管等4件備援調度幹管工程，投資經費約47億元，計畫於2024年完成。

(中時 )