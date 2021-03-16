國際美元偏強整理，台股16日開高震盪收紅，新台幣先因出口商拋匯走升，午後投資款匯出效應，新台幣由升轉貶，上演股匯不同調，終場收在28.263元1美元，貶值2分，為連續二個交易日收低，總成交量放大至21.62億美元。

外匯交易員指出，美債殖利率續衝高，國際美元指數也一度接近92，但隨後震盪回落，主要亞幣走揚，加上台股震盪走高上漲63點，出口商趕緊進場拋匯，激勵新台幣升勢。但午後投資款擴大匯出效應，新台幣直接由升轉貶，回到28.2元價位，因此尾盤央行也沒有進場調節的動作。

外匯交易員認為，外資還是小幅賣超台股僅新台幣11億元，在匯市有買有賣，不影響新台幣升貶，主要是觀望美國聯準會(Fed)利率決策會議結論，尋求後市新的指引，但若符和市場預期，沒有新的驚奇釋出，且美債殖利率一樣居高不下，短線新台幣可能轉為偏弱格局居多。

(工商 )