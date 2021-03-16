友達去年每股賺0.36元 擬配息0.3元 18:202021/03/16 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達(2409)董事會通過股利政策，每股擬配發0.3元現金股利，友達去年每股盈餘0.36元，盈餘配發率逾8成，是歷史高點。 台灣面板廠近年來少有大規模產能投資，資本支出下降，配息率則是有所提升。近四年來友達配息率大約在4～7成的水準。 友達16日股價開高走低，終場以平盤作收，收盤價18.4元，成交量約7.59萬張。 商億-KY每股賺6.05元 擬配息4.8元 桂盟2020每股賺12元 擬配息7.2元 (工商 ) #友達 #配息率 #每股賺 #擬配息 #董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 來思達 去年每股盈餘2.43元 04:102021/03/16 證券．權證 《觀光股》柏文去年每股賺5.67元 擬超額派利6.36元 07:452021/03/16 財經 汎德永業 去年每股大賺14.5元 04:102021/03/16 證券．權證 雙多加持 特別股基金穩健 04:102021/03/16 投資理財 《營建股》欣陸去年每股賺1.87元 擬配息1.4元 16:482021/03/16 財經 《造紙股》榮成去年獲利近3年高點 擬配息0.6元 07:452021/03/16 財經 林月雲小三往事被重提 于美人心疼元配小孩 04:102021/03/16 娛樂新聞 震旦行通過配息6元 現金殖利率6.95％ 18:302021/03/16 財經 《電子零件》信錦去年每股盈餘7.81元 擬配息5元 17:052021/03/16 財經 《鋼鐵股》中鋼2月獲利月增7％ 前2月每股賺0.47元 15:232021/03/16 財經 永冠-KY去年EPS攀升至4.81元 創近4年新高 17:192021/03/16 財經 財經熱門新聞 台積電棄息賣壓殺出 大戶落跑原因曝 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 1份報告毀紅色供應鏈？立訊5天崩2成 12萬散戶套牢 - 財經 缺料、缺櫃、缺水 三缺概念股 多頭聚焦 - 財經要聞 - 工商時報 台股定期定額 兩檔ETF人氣勝台積 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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