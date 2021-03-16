友達(2409)董事會通過股利政策，每股擬配發0.3元現金股利，友達去年每股盈餘0.36元，盈餘配發率逾8成，是歷史高點。

台灣面板廠近年來少有大規模產能投資，資本支出下降，配息率則是有所提升。近四年來友達配息率大約在4～7成的水準。

友達16日股價開高走低，終場以平盤作收，收盤價18.4元，成交量約7.59萬張。

(工商 )