新北市新店區復興里里民旅遊今在蘇花公路發生車禍，釀5死多人受傷；新北市府表示，該活動為里長自行發起，並非新北市補助的里鄰活動，目前民政局長柯慶忠、社會局副局長許秀能、新店區長朱思戎及課長已前往醫院慰問傷亡者，民政局及公所會全力協助里長後續事宜，市長侯友宜稍早也從新北市出發，趕往宜蘭醫院探視傷者。

新北市發言人蔣志薇表示，新北市長侯友宜在第一時間即致電宜蘭縣長林姿妙，拜託務必全力搶救傷患，目前還在搶救當中，市府團隊也出動前往協助處理。

(中時 )