壽司郎推出姓名諧音活動，只要名字中有鮭魚2字同音同字，將可免費享用一餐，沒想到今真的有3名男大生衝去改名。(圖取自卡提諾狂新聞)

壽司郎近期推諧音折扣活動，只要名字裡有「鮭魚」2字就能免費吃，不過活動一出不被民眾買單，不少人認為太沒誠意，因為根本沒有人會取名叫鮭魚。沒想到，今(16日)就有3名男大生衝去戶政事務所改名，讓不少網友看傻，直呼太有勇氣。

壽司郎推出的優惠活動，讓不少網友認為太沒誠意，「誰名字會取鮭魚？」沒想到真有行動派的民眾，殺去戶政事務所改名，主角是正值青春年華，熱血沸騰的3名男大生，他們秀出熱騰騰的身分證，「廖鮭魚、張簡鮭魚、劉品漢帥鮭魚」。

3名男大生在網路上分享，將名字改為「鮭魚」的整個過程，照片發出後在網路上瘋傳，網友看完後更是佩服3人勇氣，不少人幽默回應，「戶口名簿記事：因想吃免費壽司郎，故改名廖鮭魚」、「為了吃，就算叫鮭魚也無所謂」、「鮭魚表示害怕..」、「下個月調查發現，台灣有一半人口叫做鮭魚」、「是要跟壽司郎同鮭魚盡吧⋯」、「為了免費，當個鮭魚算甚麼」、「結果到最後，鮭魚變菜市場名…」。

據了解，壽司郎昨(15日)在臉書粉專公布，將於明後兩天(17、18日)舉辦「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，名字中只要有「鮭魚」2字，同音同字壽司郎將招待，等於免費吃壽司，若是2字同音則是5折、1字同音為9折。只要結帳時到收銀台出示身分證即可享優惠。

誰他媽會叫ㄍㄨ.... . . . . . . . . . . . . . . . . #新世代客家鮭魚團誕生 來源: 劉品漢 由卡提諾狂新聞發佈於 2021年3月16日 星期二

(中時新聞網)