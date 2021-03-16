南韓實力派女演員具惠善近年來因感情問題受到關注，和前夫安宰賢從熱戀、結婚到婚變，2020年終於結束婚姻，走出婚變後也積極復出；近日出演節目《朴明洙的廣播》聊到過去爆紅經歷，坦承當年靠《花樣男子》（韓版《流星花園》）獲得的收入，讓她花了12年，至今只要工作一個月就能「一整年過自己想過的生活」。

具惠善是南韓演藝圈知名的才女，不僅是許多韓劇女主角，還是一名作家、音樂家和導演，橫跨不同領域，也都有亮眼成績，但近年來外界都只關注在她的感情生活，終於在去年和前夫安宰賢結束4年婚；15日具惠善擔任廣播節目嘉賓時，被問及未來計畫和過去經歷，也都能愜意地分享。

具惠善透露當年靠《花樣男子》（韓版《流星花園》）獲得的收入，讓她花了12年，至今只要工作一個月就能「一整年過自己想過的生活」。(圖/ 摘自具惠善IG)

主持人在訪問中好奇地問到具惠善收入這方面，尤其她在戲劇外的領域都有不同作品，她也表示未來想辦音樂展覽會、電影館或文化藝術等，具惠善大方地說，「工作一個月就足夠讓她一年內做任何想做的事」。

另外，具惠善也透露，2009年她藉由出演《花樣男子》女主角金絲草爆紅，光是當年拍戲和在亞洲各地跑宣傳的收入，讓她荷包賺飽飽，那些錢甚至足夠她花到現在，令主持人朴明珠聽了也很震驚。

粉絲對於具惠善的一席話也不意外，「具惠善是個人美心善又節儉的人，錢能用到現在很正常」、「當初金絲草的學生頭髮型態流行，我剪短髮就是因為她」、「姊姊是真的很省！」、「期待她的新作品」。

(中時新聞網)