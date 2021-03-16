觀察大陸統計局公布1至2月份最新數據，各地區各部門統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，工業和出口較快增長，投資和消費穩步恢復，就業和物價總體穩定，國民經濟持續穩定恢復，因去年同期基數較低影響，主要指標年成長較高且增勢平穩，宏觀指標處於合理區間，經濟持續穩健復甦，支撐大陸高收益債投資價值。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，1至2月大陸規模以上工業增加值、全國服務業生產指數、社會消費品零售總額及全國固定資產投資（不含農戶）年成長分別為16.9％、14.1％、6.4％、3.5％，經濟運行保持恢復性增長，積極因素繼續增多。預期後續在持續落實中央經濟工作會議精神，扎實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，有機會鞏固經濟穩定復甦基礎，也有助大陸高收債後市表現。

林邦傑指出，經濟持續復甦令大陸財政與貨幣刺激逐步退場，但人行重申貨幣政策將維持穩健，將緩和對流動性與房地產市場影響，且擬改革住宅用地標售有利大型房企營運，房市2月銷售續漲，信評公司惠譽日前也提到，大陸新房銷售將可從疫情衝擊中復甦，隨殖利率波動趨緩，資金將回流深具投資價值的大陸高收益債市場。

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