震旦行(2373)去年第四季稅後淨利4.24億元，EPS為1.89元；累計全年稅後淨利14.38億，EPS為6.4元，董事會決議通過每股配發現金股利6元，以16日收盤價92元計算，現金殖利率為6.95％，震旦行今年度股東常會預計於6月17日召開。

2020年雖然有新冠病毒疫情影響，震旦行因應企業居家、遠距辦公的需求，整合視訊會議、雲端人資系統、員工健康管理等各項軟、硬體，提供完整的「辦公防疫解決方案」，掌握市場商機，營運呈現「先蹲後跳」的趨勢，在兩岸事業穩定發展下，整體獲利仍有成長的表現。

震旦行旗下有OA事業及家具事業。今年OA事業的規劃，持續累積運轉台數與供服收入，提升人力產值。

家具事業布局上，強化品牌經營，完善Activa靈動辦公理念及趨勢性商品開發，深化大數據、人工智能、物聯網數位化辦公模式研究。

此外，震旦行已開展數位化轉型，逐步創建數位化核心平台和資源體系，持續強化整體競爭能力。

(工商 )