COVID-19疫情衝擊旅遊產業，為支持國旅、振興經濟，第一銀行持續推動員工「休假旅遊補助方案」，2021年度更加碼提高旅遊補助金額「休滿7天補助5,000元，休滿10天補助7,500元，休滿14天補助10,000元」，不僅最高補助金額達萬元，還是自2009年實施以來新高標準。

一銀也期望透過完善的福利措施，鼓勵員工積極利用休假規劃旅遊等休閒活動來調劑身心，進而提高工作效率。

一銀員工「休假旅遊補助方案」自2009年起推動至今，已有效鼓勵同仁利用休假安排休閒旅遊活動，相關補助標準逐年調整精進，於2021年度一舉調高「休假旅遊補助金額」最高1萬元，就是希望提昇同仁休假意願，除了可以舒緩壓力、提高工作效率外，同時透過休假從事旅遊，進而達到促進經濟發展雙贏目標。

一銀持續打造活力、幸福、快樂的工作場域，今年更積極配合政府因應少子化鼓勵生育政策，生育津貼一口氣提高到每胎10萬元，另外，也提供結婚津貼每人3萬元及未婚聯誼補助，期望透過更完善的福利措施，積極鼓勵同仁建立幸福和樂的家庭。

除了提供高額生育及結婚津貼外，一銀特別聘請專任護理師及駐診醫師隨時為員工健康提供完善諮詢及電話關懷服務，設置哺(集)乳室，不定期舉辦育兒哺乳講座，贈與女性員工「第一好孕包」及「第一媽咪包」，適時評估妊娠員工工作環境場域調整，懷孕期間提供全薪安胎假44天，積極推動員工職場健康照護。

一銀表示，員工是金融服務的核心、最寶貴的資產，更是企業競爭決勝關鍵，推動幸福職場及員工照護一直是一銀長期以來落實企業社會責任的主軸之一，並期許成為幸福企業的典範。

(工商 )