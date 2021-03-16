「連系·香港」主題展在北京王府井一處商場登場。（許依晨攝）

香港特別行政區政府駐北京辦事處主辦的「連系·香港」主題展近日在王府井商業街上一處商場登場，盼透過展覽向北京民眾介紹香港最新的發展情況，展覽介紹寫道「京港合作、互利共贏」。

香港特別行政區政府駐北京辦事處主任梁志仁15日在開幕式上致詞稱，本次展覽設計充滿香港特色，錯落有致的霓虹招牌，加上呈現香港古蹟和香港街道的場景，希望讓觀眾身在北京，也能感受香港豐富多元的都巿面貌，體驗濃厚「港風」。

他又指，香港和北京淵源深厚，多年來雙方在經貿、文化、青年發展等不同領域交流合作成果豐碩。

記者於16日下午前往位在鬧區的商場看展，展覽規模並不大，此外，在記者停留約莫10分鐘時間內，並沒有任何民眾駐足，現場4名工作人員也只好聊天、滑手機，工作人員稱，「假日人會比較多些」。

展覽展出圖片及影片，以六大主題介紹香港商貿金融和創新科技、多元文藝、薈萃古今中外文化的特色，以及京港合作交流。

「連系·香港」主題展在北京王府京一處商場登場，呈現香港古蹟和香港街道的場景。（許依晨攝）

(旺報 )