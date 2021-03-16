我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

首批新冠肺炎疫苗登台，不過國外卻傳出疑似因為施打AZ疫苗出現副作用造成民眾血栓死亡的多起個案，目前有超過10個以上的國家宣布暫停施打。但衛福部表示，台灣目前依然會以正常程序繼續施打，究竟民眾對於此事有什麼想法呢？《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽民眾的看法。

民眾表示不敢馬上接種疫苗，十分害怕會有副作用。(攝影/范佐意)

在街訪民調30位民眾中，有九成的人表示不願意在疫苗開放就馬上去施打，會先觀望第一批施打的人狀況如何再決定，因為最近不斷傳出疑似打了AZ疫苗造成血栓的案例，民眾表示至少會等到約有四成的人施打才會考慮，也有人認為需要再觀察半年至一年，會先以戴口罩、勤洗手等防疫工作為主，但也有一成的民眾希望能盡快施打，提前預防。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（資料照／指揮中心提供）

歐洲傳出多起接種AZ疫苗後出現血栓案例 ，目前有超過10個以上的國家宣布暫停使用此疫苗。不過衛福部表示，台灣依然會持續施打，引發網友熱議，並提出希望政府官員可以帶頭打。對於此事，民眾則表示相當認同，「他們當然應該要帶頭，證明這個是好的，是無疑的」、「如果自己的政府官員都不願意嘗試的話，我們為什麼要當白老鼠」、「其它很多國家的領袖，也都有帶頭出來打」，不過也有民眾認為，即使官員先打副作用也不會因此消失，所以政府該做的是極力確保疫苗的安全性。

面對民眾的質疑聲浪，總統蔡英文表示：「會願意配合相關安排以及指揮中心專業評估，不會因為身分而有特殊待遇」；行政院長蘇貞昌回應：「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先」；衛福部長陳時中則說：「第一批進來的疫苗如果不夠，我們不會跟人家搶」。

(攝影、剪輯/范佐意)

(中時新聞網)