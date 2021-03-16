美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日出席美國國會聽證會，脫口而出「台灣是一個對世界有所貢獻的國家」，引起網友熱議。對此，國民黨台北市議員王鴻薇認為，有鑑於過去美國對台灣有多次背叛經驗，台灣現在很無奈處於一個被動的局面，她認為，拜登上台後仍繼續打台灣牌，蔡政府應該要思考「美國對台灣只有口惠而沒有實際的作為，是否能換到什麼」。

《台灣英文新聞》（Taiwan News）12日報導，布林肯近日出席美國眾議院外交委員會聽證會，韓裔的共和黨眾議員金映玉（Young Kim）詢問他是否承諾推動台灣參與世界衛生組織、邀台灣出席美國總統拜登主辦的民主峰會等議題，布林肯表示，台灣是美國重要的夥伴，也是強健的民主政體和科技重鎮，更是「能為世界作出貢獻的國家」。

美國務卿稱台灣是國家 國民黨台北市議員王鴻薇：蔡政府要思考一件事。(圖/本報資料照)

王鴻薇近日接受港媒《中評社》專訪，她認為，綜觀過去美國對台灣曾經有多次背叛的經驗，當布林肯這樣說，讓台灣內部有很多人非常高興。但是國人也該思考，如果美國這麼挺台灣，是不是應該可以考慮跟台灣或中華民國來建交？為什麼不這樣做？顯然就是在中美關係裡，美方把台灣操作成一個棋子跟工具。

王鴻薇說，美國抗中籌碼，也不是只有台灣，還有日韓等周邊國家，可是對台灣而言，乖乖當美國的籌碼後，有換到什麼好處嗎？甚至是新冠肺炎疫苗，美國也沒有任何要給台灣優惠的意思。她坦言，這些口惠實不惠的作為，蔡政府該思考如何因應調整。

(中時新聞網)