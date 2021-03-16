苗栗通霄新埔沿海地區擁有天然湧泉，近逢乾旱，水量依舊豐沛。（巫靜婷攝）

苗栗通霄新埔沿海地區擁有天然湧泉，是當地民眾的生活命脈，用來洗菜、烹煮飲用。（巫靜婷攝）

苗栗通霄新埔沿海地區擁有天然湧泉，近逢乾旱，當地居民不擔心缺水，也熱於分享大自然的恩賜。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮新埔社區依山傍海，濱海小漁村內散布多處天然湧泉，因特殊地理環境，新埔湧泉24小時無間斷，自日據時代即是居民的生活命脈，近逢乾旱也不見水量銳減，部分居民更大方提供取水設施，解周邊鄉鎮民眾缺水之渴，吸引外縣市民眾慕名而來，地方希望以此為亮點，發揚新埔之美。

新埔社區散布多處天然湧泉，從日據時代就已存在，主要仰仗自附近山區的百年嶺頂土地公廟水系，山丘涵養的水源往下流，便利了附近居民，即便枯水期，也從未發生缺水的窘境，豐沛的水資源成為當地灌溉及生活的命脈，走進漁村常見婦女取水洗菜，以泉水烹茶邀飲。

新埔社區發展協會理事長黃文生指出，新埔近海地區至少有24處湧泉水井，湧泉並非海水倒灌形成，而是自然流瀉的甘甜泉水，當地居民推測是山丘地形「水往低處流」，到了濱海村落水與海平面同高，受潮汐影響及水壓之故，鑿井後即自然湧出，讓當地居民能臨海品山泉，成為漁村特殊景觀。

苗栗縣久旱不雨，水情嚴峻，但新埔社區居民卻不煩惱無水可用，黃文生表示，新埔沿海地區百年來民生用水皆取自湧泉，家戶無需接自來水，最近乾旱，其他地方使用自來水的家戶有感水量變小，紛紛到新埔取水，假日很多人來載，部分當地居民也樂於免費提供取水設備，分享泉水。

高齡85歲的新埔居民王金來表示，家門口的湧泉井自建屋時開鑿，50多年來他都喝這口井，水質嘗起來帶有甜味，最近常有人拿水桶到他家門口取水，有來自苑裡也有遠至三灣，平日約有30人，假日1天就有50人，有人1次就提走30桶水，他還以為是要賣水，但對方笑說是受鄰居之託。

(中時 )