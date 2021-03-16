儘管近期美股受到殖利率牽動震盪加大，但殖利率彈升主要原因反映的是景氣動能改善，且聯準會(Fed)多次重申將維持寬鬆貨幣政策，預期股市短線震盪無礙多頭格局，建議趁股市回檔掌握分批承接機會，或大額定期定額布局產業配置多元的美國成長型股票基金。

富蘭克林證券投顧表示，美國國會通過1.9兆美元紓困法案，內容包括向數百萬美國民眾發放1,400美元，延長補充失業救濟金發放金額由每周400美元降至300美元，3,600億美元州及地方政府資金援助，1,600億美元用於疫苗及檢測計畫等，摩根士丹利認為紓困法案通過速度快於先前預期，預估本季底美國GDP可望恢復至疫情前水準。

美國家庭累積高達2.3兆美元的超額儲蓄，待第二季經濟重新開放可望提振消費動能，上修2021年美國GDP成長率0.8個百分點至7.3％，2022年GDP預估成長4.7％。後續關注產業，科技及生技業分別受惠企業數位轉型及人口高齡化趨勢成長前景明確，部分資金可搭配價值型股票基金操作，掌握類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾認為，隨著疫苗施打，先前被抑制的需求獲得釋放，經濟增長及消費支出可望加速，美股中長期前景依然樂觀，未來股市回報主要將由獲利成長所驅動。看好數位創新的投資機遇，數位創新的影響性已從科技業擴及工業、醫療、金融等其他產業，有助加速產業發展並提高國際競爭力。

葛蘭．包爾指出，科技股則關注許多科技公司具備較快的成長性、更高的現金流量以及更高的投資回報率，考量科技股對於整體指數的獲利貢獻、未來3～5年的成長前景高於市場平均，整體科技股並未被高估。

(工商 )