財政部高雄國稅局表示，若民眾將自有房屋無償借予親友經營之公司使用，還是要設算租賃收入課稅。

高雄國稅局指出，依所得稅法第14條第1項第5類第4款規定，將財產借與他人使用，除了明確無償且非供營業或執行業務者使用外，應參照當地一般租金情況，計算租賃收入，繳納所得稅。

所謂「他人」，為本人、配偶及直系親屬以外的個人或法人。自有房屋無償借予親友經營之公司使用，公司屬法人組織，為前揭規定所稱之他人，縱使確實未收取租金，仍應參照當地一般租金情況，計算租賃收入，繳納綜合所得稅。

(工商 )