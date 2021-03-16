美國右翼組織最近公布影片顯示，臉書一名高層告訴臥底記者，臉書「太過強大」，美國聯邦政府應介入分拆這家公司，因為臉書執行長祖克柏是「統治20億人的國王」。
美國右翼臥底調查組織「真理計畫」（Project Veritas）新公布的錄影影片顯示，臉書全球計畫（Global Planning）負責人湯瑪斯（Benny Thomas）過去幾週對臥底記者直言不諱。
湯瑪斯在影片中提及：「我效力的公司正在全世界造成許多損害。它正在做很多好事，但同時也造成許多損害。」
他指出：「我的意思是，歷史上從來沒有出現過統治20億人的國王，但祖克柏（Mark Zuckerberg）是這樣的國王。」
湯瑪斯表示：「他（祖克柏）現年36歲，對於一個36歲的人來說那太超過了…你不該擁有掌控20億人的權力。我認為這是錯的。」
他堅稱，臉書旗下平台「需要成為分離的公司」，例如Instagram、Oculus及WhatsApp，因為「它們結合在一起時太過強大」。他宣稱：「我會分拆這家公司，我會解除祖克柏的執行長職位。」
湯瑪斯還說，他預計臉書現在面臨的各種訴訟將「纏訟多年」，並預料在政府介入方面「什麼都不會發生」，因為政客們將會「繼續抗爭」。
他指出：「政府需要介入，並分拆谷歌（Google）和臉書。我將會賺得比較少，但這對全世界是更好的事。」
記者問及：「為何你如此認為？」湯瑪斯回答說：「臉書和谷歌太過強大，需要讓它們不那麼強大。」
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。