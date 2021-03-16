台灣猛禽研究會2018年曾救援一隻雄性大冠鷲，牠當時傷勢嚴重，治療了300多天才放飛，是當時院內住院最久的受傷鳥類，未料，時隔2年，有一名蘇姓男子恰巧拍到牠的英姿，並發上網，猛禽會眼尖發現，開心的發文祝福牠能早日找到老婆。

基隆市動保所2018年3月中旬接獲民眾通報，有大冠鷲受傷，並停留在資源回收中心一帶，動保人員到場後，將牠帶回所內，後續交由猛禽會治療，台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏表示，大冠鷲當時命名為藍B06，接收時，體型消瘦虛弱，體重才960g，雙翅飛羽被不明物體弄傷，幾乎有8成飛行羽都變短，剩下不到二分之一的長度，右翅的次級飛羽更疑似被剪短，尾羽也有7至8根折損，失去飛行能力。

台灣猛禽研究會2018年曾救援一隻雄性大冠鷲，治療了300多天才放飛。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

王齡敏說，所幸經過長達316天的治療與復健後，順利將藍B06養胖到1.8公斤，她指出，當時藍B06變胖，也開始大量更換羽毛，導致無法進行接羽術，直到羽毛換得差不多後，獸醫師才進行治療，並進行練飛訓練，最後成功恢復飛行能力，是當時住院最久的野放鳥禽，直到2019年1月底才野放，她非常感謝，過程中許多救傷志工給予的協助。

王齡敏表示，沒想到時隔兩年，又被網友拍攝到藍B06挺拔的身影，從照片上來看，藍B06已換上成鳥的羽色，並從野放地基隆槓子寮移居到關渡平原，讓她相當開心，王齡敏回憶過往說，當時進行救傷時，曾採集過藍B06的血液送檢驗，才得知牠是名男孩，希望年輕力壯的牠，能早日找到老婆。

(中時 )