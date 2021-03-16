不只禁菸，還要禁電子菸！為營造校園無菸環境，台中市政府衛生局除加強高級中等以下學校門口及周邊附連人行道皆全面禁「菸」，繼去年12月8日實施「台中市電子煙危害防制自治條例」，即日起率全國之先，也擴大到校園周邊全面「禁止吸食電子煙」，違者將裁處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

台中市衛生局長曾梓展表示，吸菸及吸食電子煙都會對身體不同器官及神經系統等造成危害，現行菸害防制法已規範高級中等以下學校全面禁菸，考量校門口及校園人行道為師生及家長經常出入的重要戶外公共場所，因此市府以公告規範校園周邊附連人行道及校門口全面禁菸，並首創禁止吸食電子煙，衛生局設置禁菸及電子煙告示牌與地面彩繪標示，並結合校方人員加強巡查宣導及勸阻吸菸行為人，減少師生遭受非自願吸菸及吸食電子煙情形。

衛生局保健科長林宛臻指出，即日起只要被發現民眾在禁菸場域，包含高中以下校園門口及周邊附連人行道吸食電子菸，將依菸害防制法及台中市電子煙危害防制自治條例規定，裁處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

林宛臻指稱，衛生局目前有5名菸害稽查人員，去年一年違反菸害防制法裁處案件總計526件，而去年12月8日實施電子煙危害防制自治條例至今年3月15日，因違反自治條例違規吸食電子煙裁處案件有5件，遭裁處者不外是學生家長、以及校園附近居民等。

本身有三名子女的曾梓展說，自己上任以來就非常注重校園菸害問題，因而不斷推動校園及校園周邊禁菸，還納入電子菸，他認為，防範菸害是做功德、義無反顧的事；他也呼籲，吸菸朋友，可利用台中市戒菸服務，選擇社區鄰近的合約院所掛號看診，進行戒菸衛教諮詢，戒菸服務合約醫事機構可至台中市政府衛生局網站 查詢，也可撥打免費戒菸專線「0800-636363」，或加入衛生局中市戒菸系統智慧客服[email protected]，盡力擺脫菸癮，保護自身健康。

(中時 )