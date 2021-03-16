快訊／蘇花公路遊覽車撞山壁！ 駕駛稱「踩不到煞車」6死39人受傷

新北市新店區復興里昨日到花蓮自強活動，16日北返時驚傳一輛遊覽車在蘇花公路台9線115K處擦撞山壁，造成30多人輕重傷，其中有5人死亡。承辦該活動的是北市好視野旅行社，截至目前為止，旅行社尚未有人出面說明。

位在北市南港區向陽路的好視野旅行社，登記資本額為600萬元，旅行社在南港一棟新大樓10樓，樓下門禁森嚴，外人無法上樓詢問，媒體致電該旅行社，有一名女子接起電話，但表示旅行社目前無人，自己只是幫忙協助接轉接電話，她也聯繫不上杜姓負責人，不清楚意外發生經過。

承辦里民活動的好視野旅行社目前無人出面說明。（林郁平攝）

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