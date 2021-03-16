便利商店在國內分布密集，豐富民眾的生活機能，但卻有不少客人把超商的方便當隨便，視服務為理所當然。一位大夜班超商店員表示，曾遇過客人沒問就闖進櫃檯使用洗手台，還有一組客人行蹤怪異，試圖想支開他並闖入倉庫，被發現還佯稱要「借廁所」。網友一看，卻驚覺客人背後動機不單純。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，近日凌晨在上貨時，有位客人沒問就突然衝進櫃檯洗手，原PO走過去提醒「下次要使用時可以先跟我們說會比較好。」沒想到該客人卻一聲不回地走人。讓原PO無奈表示，「櫃檯內很多私人物品，這樣直接衝進去不太好吧....」。

時間接近清晨5點，原PO正在掃地，突然有1男1女下車走入超商，男生行動一跛一跛的，一下車就狂問「菜市場怎麼走？這菜市場是最大的嗎？」問題卻不斷重複，很像在刻意轉移注意力。

同時，另一名女子則在店內不停繞圈圈，直到女生準備要打開倉庫門時，原PO立刻大吼「小姐妳要幹嘛？」並指正對方，「這家店沒有外借廁所，那裡是倉庫。」女子竟還扯說「招牌上不是有寫嗎？」原PO則堅定回應「哪裡有寫，妳要不要出來看？」當女子步入店外，原PO馬上說明，隔壁的網咖可以外借廁所，但店內廁所在倉庫，不方便外借。

一位大夜班超商店員表示，曾遇過一組客人行蹤怪異，試圖想支開他並闖入倉庫，被發現還佯稱要「借廁所」。網驚覺客人背後動機不單純。(示意圖/本報系資料照)

文章一出，網友紛紛痛批，「這種白目超多，我在我們這邊的便利商店也常看到」、「方便當隨便欸，至少會知一聲吧」、「闖倉庫可以報警吧？」、「我都不讓客人進來洗的，大夜讓客人進來很危險，萬一帶刀帶槍呢」。

然而，有網友卻認為第二組客人的一舉一動相當可疑。「感覺進倉庫是想偷東西，因為男的想支開你」、「這兩個人怪怪的，那個女的根本是要偷東西吧？」、「注意，會不會是去勘查地形」、「感覺是以借廁所為名，另有目的」、「是想偷東西被你發現才說要借廁所的吧」。

一位網友就指出，這不是白目奧客，是蓄意偷竊的慣犯。「一個人纏住店員不讓他注意店內狀況，另一個人就趁機行竊，就算這次沒得手，至少他們已經初步了解店內的環境與格局了，下次再來會更容易得逞。」建議遇到這種事後，最好先跟主管與同事告知，抱持警惕。

(中時新聞網)