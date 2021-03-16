是德科技(Keysight Technologies Inc.)推出，用戶端設備模擬(UEE)和無線接取網路(RAN)智慧控制(RIC)測試解決方案，已獲工業技術研究院(ITRI)選用，以加速5G NR專用網路的開發。

工業技術研究院為台灣的應用技術研究所，他們使用是德科技的5G測試解決方案，來驗證支援網路功能虛擬化(NFV)和行動邊緣運算(MEC)的設計。利用這些互連的解決方案，工研院可驗證部署於開放式無線接取網路(RAN)之整個網路協定堆疊中的所有網路設備的效能和互通性。藉由在整個工作流程中使用互連的軟體和硬體平台，工研院可加速5G專用網路的開發、整合和部署。

是德科技網路存取測試事業群副總裁暨總經理Giampaolo Tardioli表示：「工研院致力於推動先進研發計畫，以帶動產業發展、創造更大的經濟價值，並增進社會福祉。我們很高興得知他們選擇使用是德科技5G測試解決方案，來加速開發採用開放標準介面的5G專用網路產品，以提供醫療保健和多媒體娛樂所需的先進連接性服務。」

有了是德科技UEE模擬解決方案UeSIM，工研院可透過射頻和O-RAN前傳介面，模擬真實網路流量，以驗證在真實網路情境下，網路基礎設施在整個協定堆疊中的效能。是德科技的無線智慧控制解決方案RICtest，可模擬O-RAN網路元件，例如射頻單元(O-RU)和分散式單元(O-DU)。

RICtest提供先進的控制功能，以便在使用NFV、MEC和人工智慧(AI)的RAN中，提高效率並改善無線資源管理，以提供超可靠、低延遲的通訊和增強的行動寬頻服務。

雲端原生的端對端解決方案，以及基於AI的軟體，是不同產業進行數位轉型的必要工具。是德科技以軟體為中心的產品組合，可協助工研院為台灣地區的產業提供研發成果。

(工商 )