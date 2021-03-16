「美國海軍學會新聞網」（USNI）15日報導，隸屬於美國海軍「艾森豪號」（CVN 69）航艦打擊群的「維拉灣號」神盾巡洋艦（CG 72），由於二度出現漏油問題，無法隨隊執行任務，已再度返回母港檢修。

美國海軍第2艦隊發言人華爾希（Marycate Walsh）上尉表示，13日才剛完成為期約2週的油櫃修理，準備與「艾森豪號」航艦打擊群會合的「維拉灣號」，出海後又出現燃油洩漏的狀況，被迫於14日再度返回美國東岸維吉尼亞州的諾福克海軍基地（NS Norfolk）。華爾希上尉指出，發生狀況的是同一個油櫃，維護單位將檢查該油櫃是否出現新裂縫，或先前的維修措施是否不管用。

「艾森豪號」在結束去年1至8月的海外部署後，今年2月再披戰袍，率打擊群出海執行任務，不過打擊群內編制的巡洋艦和驅逐艦大多有所更換，未接受定期維護便隨該艦再度上路的僅有「維拉灣號」。不過在打擊群橫跨大西洋途中，「維拉灣號」遭大浪襲擊，導致油櫃出現裂縫，不得不脫離大部隊，返回諾福克檢修。

「艾森豪號」航艦打擊群目前正於地中海執行任務，已多次與北約盟友進行聯合演訓。雖然目前中東地區罕見地並無美軍航艦鎮守，但美國海軍拒絕回應「艾森豪號」的下一步去向。除「維拉灣號」之外，「艾森豪號」航艦打擊群的成員還包括「米契爾號」（DDG 57）、「拉盟號」（DDG 58）、「馬漢號」（DDG 72）、「杭德號」（DDG 116）等神盾驅逐艦，以及另1艘神盾巡洋艦「蒙特瑞號」（CG 61）。

(中時新聞網)