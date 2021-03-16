立榮航空與長汎旅行社合推國內深度旅遊，首站主打「2021．開啟金艷烈嶼」系列旅遊產品 ，機＋酒快閃價只要2888元起，以當季綠石槽、廈門夜景和洋溢戰地風情的反登陸「軌條砦」海岸，揭開璀璨亮麗的金門跳島遊序幕。

立榮航空副總經理劉同義、長汎旅行社副總經理楊許虎與應邀跨海出席「2021．開啟金艷烈嶼」旅遊產品發表會的金門縣政府秘書長陳朝金、觀光處長丁健剛和縣議員洪成發、烈嶼鄉長洪若珊、鄉代會主席方駿洋等人一起為活動加油打氣。

首站金門推出多項優惠，包含精彩超值的團體3日遊6999元起，2人成行的低碳主題3日遊也只要7988元起；喜愛自由行的旅客則可利用「立榮假期─春日嬉遊鈔級省」活動（即日起至3月31日）機＋酒自由行快閃價最低只要2888元起。全新、知性的遊程安排包括入住海景第一排民宿，推開窗戶遇見美好，走進潮間帶看到生命喜悅，很有市場吸引力和競爭力。

廈門夜景和洋溢戰地風情的反登陸「軌條砦」海岸相映成趣，揭開璀璨亮麗的金門跳島遊序幕。（金門縣府觀光處提供）

以低碳島為發展目標的小金門（烈嶼），有豐富多樣的生態、人文資源，芋頭系列美食讓人垂涎三尺外，搭乘渡輪馳騁在藍色公路上，可遍覽金門美麗的海岸線，廈門夜景繽紛奪目，尤其美不勝收。春潮妝點的綠石槽，更是教人流連忘返的季節限定版美景。

縣府觀光處特別介紹，不少遊客選擇搭乘電瓶車、電動車或鐵馬遊小金門，在海風輕送中領略慢遊、漫遊海島的樂趣，可以讓自己打開不一樣的旅遊窗口，看到和留下多采多姿的回憶。相關訊息可上EverFun Holiday查詢。

立榮航空與長汎旅行社合推國內深度旅遊，首站主打「2021．開啟金艷烈嶼」系列旅遊產品 。（李金生攝）

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