受傷乘客驚魂未定表示，前兩個過彎就失控，第三彎就撞上壁。（圖／翻攝畫面）

更新死傷人數20:20）蘇花公路台9線115K蘇澳段，今（16）日下午4時發生一輛遊覽車疑似沒有煞車直接撞山壁，造成車內39人輕重傷，6人死亡，一名受傷乘客驚魂未定說：「前2彎就失控，第3彎就撞上了」。49歲游姓駕駛也在這次事故受傷，但意識清楚，他事後表示，回程經過下坡轉彎處，發現踩不到煞車，才會撞到山壁。

據一名送醫乘客表示，他當時坐在第5排，當時感覺山路行駛有點異常，過第1個彎就覺得車速很快，過了第2個要過第3個彎道時，車輛就失控撞上山壁

乘客回憶遊覽車過第1個彎就失控

公路總局應變中心表示，該遊覽車有駕駛和導遊一共45人，這次事故造成6人死亡、39人輕重傷，已指派人員赴現場了解狀況。據了解，該行程是由好視野旅行社辦理「新店復興里-花蓮二日遊」，今年是第二天行程，卻在花蓮返回台北途中發生重大死亡車禍。該活動一共有4輛遊覽車約160人，其他3輛車已先到蘇澳車站休息，里長本人沒有受傷，仍留在現場處理事宜。

(中時新聞網)