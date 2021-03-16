圖一：中衛x哈利波特首部曲「入學通知」，將口罩盒設計成信封模樣。（CSD中衛提供）

哈利波特粉絲尖叫吧，CSD中衛與華納兄弟攜手推出魔法主題口罩，將於22日開賣哈利波特20週年紀念口罩，而首部曲便以「入學通知」為題，將口罩盒設計成如信封般的模樣，並印上封蠟，讓消費者打開口罩盒，立馬連結到嘿美將到霍格華滋入學通知叼來的畫面，獨特開箱設計，預計將會引起哈利波特迷收藏潮。

在口罩設計方面，則分成霍格華滋校徽、學院分類帽、水晶球等交錯出現，但因每片口罩因裁切位置不同，呈現不同的畫面，再搭配隨機出現的煙霧，使得片片獨一無二，而細看時會發現，每個圖案都是由十幾種迷你版的魔法世界元素巧妙組合而成如入學必備魔杖、課本巫師袍、金探子、飛天掃帚等。

此外，在口罩右上角出現哈利波特的圓框眼鏡和閃電疤痕，右下角則有Harry Potter經典字樣，下方封合線，則特別採用長條鐵軌圖形及9¾字樣，讓人想起哈利波特首次鼓起勇氣，衝撞牆壁進入9¾月台的那一幕，總之這是一盒哈利波特迷不容錯過的紀念口罩。

圖三：哈利波特口罩平面圖，不論是口罩面抑或是左上、右下、正下方都充滿細節。（CSD中衛提供）

圖二：口罩盒打開還有一個分隔版印有嘿美叼信飛來的畫面。（CSD中衛提供）

限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，將於3／22日起將陸續於博客來、momo、PChome、YAHOO及蝦皮購物等電商平台正式上市，第一盒30片，售價600元。另，同款商品也會在香港、新加坡兩地開賣。

(中時 )