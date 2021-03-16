培育藝術新星的台南新藝獎，讓年輕藝術家有機會面對專業市場，9年來媒合新銳藝術家作走進台南專業畫廊、美術館與藝術空間，今年吸引超過400人甄選，選出10名得主作品3月18日至4月18日於台南10處藝術空間同步登場，市長黃偉哲推薦國人跟隨台南新藝獎腳步，展開一場城市美學亮點的田野調查！

甫落幕的台南藝術博覽會，採藏家分眾策略帶領產業串聯、官方合作、學術結合，總計參觀人次突破8500人，估計4天創造6500萬元產值。

文化局長葉澤山說，本屆台南新藝獎參展件數創歷年新高，可見這項「沒有獎金」的獎項，受到年輕藝術家肯定，今年得主藝術家更指出台南新藝獎是與臺北獎、桃美獎、高雄獎併列台灣當代藝術四大獎項，尤其，新藝獎特色是直接與專業畫廊接軌，讓藝術家作品進入收藏市場的大力推手，值得一提的是，得主藝術家在甫落幕台南藝術博覽會中也表現亮麗。

他說，文化局也積極讓這些藝術家駐留城市的公共場域，去年得獎作品陸續出現在台南目前最夯的文化新景點，包括剛開幕的市圖新總館、水交社文化園區等，都可以看到當代新銳藝術家的作品。

市長黃偉哲推薦國人跟隨台南新藝獎腳步，展開一場城市美學亮點的田野調查！（曹婷婷攝）

葉澤山說，今年新藝獎除以城市導覽做為觀賞指標外，也安排展出作品導覽行程，3月20日起將舉辦5個場次提供報名參與，每條行程將安排城市解說員，透過美術館級的導覽系統，並安排得獎藝術家或藝廊經營者直接與觀眾面對面介紹作品，行程沿途並搭配畫廊、藝術空間與美術館周邊特色文化景進行解說，每個行程還準備有台南點心，讓參與民眾同時體驗豐台南藝文美事、美食與美景。

2021台南新藝獎即將於3月18日正式開展，相關展覽資訊與推廣活動介紹請請搜尋「2021臺南新藝獎」網站最新訊息，以及持續鎖定「Next Art Tainan臺南新藝獎」粉絲專頁，各項活動請速至網站搶先報名，以免向隅。

(中時 )