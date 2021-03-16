新北市新店區復興里里民旅遊今在蘇花公路發生車禍，釀6死39人受傷；出事當下，部分里民聚集在里長劉洪珠住家大門急等消息。附近民眾透露，里長蠻常自發性辦活動，但這次2天一夜行程旅費須3990元，太過昂貴，因此沒有參加，慶幸逃過一劫，不過許多鄰居都有參與，目前仍不清楚他們的狀況，只能祈禱他們平安。
據了解，復興里共有4車共160人到花蓮出遊，未料其中一台遊覽車卻撞上蘇花道路山壁，劉洪珠本人未受傷，正協助在場人員協助後續狀況。目前里辦公室門口緊閉，稍早附近居民紛紛跑來門口詢問，附近復興里民透露，大家對事故發生都感到惋惜，目前都是透過媒體了解資訊。
另有復興里民表示，原要參加這次旅遊活動，也有許多好友找自己去參加，但剛好自己要帶2個孫子，幸運逃過一劫，但許多鄰居好友都去參加，事後接到別人電話才知道出意外。
新店區公所表示，由於該活動不是使用公費舉辦，該活動未事先告知區公所，目前區長、民政及社會人文課長已趕往宜蘭羅東醫院探望里民，協助里長處理後續事項。
(中時 )
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