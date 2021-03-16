美國與日本的外交和國防首長今天在東京舉行2+2會談，每日新聞報導，2+2 會談後美日兩國發表共同文件，點名批判中國的行動與國際秩序不一致，造成美日同盟與國際社會面臨挑戰。

共同文件也對中國近期實施允許對外國船隻動武的海警法，表達「嚴重疑慮」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫出席的2+2會談，今天在東京舉行，歷時約1小時30分鐘。

報導指出，這是美國總統拜登上任後，部長級官員首度出訪，並罕見地在聯合聲明中點名批判中國，也重申日美同盟穩固，反對脅迫與破壞穩定行為，試圖藉此牽制中國的挑釁行徑。

共同文件表示，基於美國負有防衛日本義務的日美安全保障條約第5條規定，美國會協助防衛包括釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）在內的日本領土，並明記「持續反對任何有損日本管治釣魚台列嶼的行動」。

對於香港與新疆維吾爾自治區的人權問題，共同文件表達「嚴重疑慮」；並確認著手處理北韓全面非核化課題以及盡快解決北韓綁架日本人問題的必要性；對於美軍在沖繩縣普天間機場搬遷到名護市邊野古地區，將盡早完成相關建設。

(中央社)