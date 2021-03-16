雲林縣北港鎮北港國中美術考古課程，師生挖出國寶級工藝師江清露「美女倒水」泥塑。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港國中規畫學生美術考古課程，挖出國寶藝師江清露消失20餘年的「倒水美人」泥塑，16日在雲林縣政府、北港鎮公所、北港國中師生共同見證下正式出土，江清露的兒子江益時特地到場與會，並拿出父親製作此泥塑的照片，證實「倒水美人」泥塑的確是其父的作品。

已逝的台灣國寶級廟宇剪粘工藝師江清露，1963年到北港朝天宮媽祖廟施作剪粘，完工後聲名大噪，並於北港運動公園創作「擲鐵餅運動員」、「美女倒水」泥塑，「擲鐵餅運動員」目前保存良好，但「美女倒水」卻在20餘年前公園整建後消失無蹤。

北港運動公園去年進行改建，地方熱心人士柯中元等人認為「美女倒水」泥塑可能在早年整建時就地掩埋，北港國中美術老師鄭詠仁因此規畫「菲美林BOOK」活動，意指「非美人不可」，並列為學校美術課程。

北港國中師生在雲林縣文觀處、北港鎮公所協助下，今年2月開始進行挖掘「美女倒水」泥塑，共花了約3星期時間，順利找到泥塑，16日出土時，江清露的兒子江益時在現場見證，看到父親消失許久的作品再度出現在世人眼中，高興地表示「雲林縣對文化真的很重視」。

鄭詠仁指出，此次挖掘工作有很多奇蹟，當時大家都不知道泥塑的確切位置，只能憑印象猜測，挖掘前師生到北港朝天宮參拜媽祖，祈求挖掘順利，並求取香火袋戴在身上，結果定位第1鏟就挖到「美女倒水」泥塑的臉盆部位，隨後再挖出台座、泥塑本體。

雲林縣北港鎮北港國中美術考古課程，師生挖出國寶級工藝師江清露「美女倒水」泥塑。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港國中美術考古課程，師生挖出國寶級工藝師江清露「美女倒水」泥塑。（張朝欣攝）

學生們說，這次挖掘課程，大家的工具只有小鏟子，還有老師在網路訂購的傳統考古工具「洛陽鏟」，沒有地下探測儀、大型機具協助，原本沒有抱太大的期望，沒想到過程出奇地順利，根本是媽祖在保佑！

縣文觀處文化資產科科長張力元、北港鎮公所民政課長蔡向榮、行政室主任郭綾尹等人表示，由於「美女倒水」泥塑的手、腳等部位已有毀損，未來將請學者專家修復，再研究要置放於原處或移至他處，供民眾回想早年在公園與「美女」合照的美好記憶。

(中時 )