「台灣第一美女」蕭薔昨晚壓軸現身活動，一襲薄紗裙辣洩美腿的火辣打扮，吸爆全場目光。然而她今(16日)也在微博PO出多張活動照與粉絲分享，不只臉蛋看不出已52歲，連身材也完勝時下一票年輕辣妹，獲網友激讚「說妳28歲我都信」！

蕭薔昨晚出席台灣活動，一襲深V薄紗禮服的打扮，讓她火辣身材全都露，一點都不像52歲的凍齡外表，當然也吸引媒體詢問。對此，蕭薔開玩笑說可能要講半小時，隨後又表示每天保持好心情很重要，更自認心態蠻好的。

蕭薔今日在微博分享活動照，逆天好身材吸睛。(取自蕭薔微博)

蕭薔今日也在微博PO出活動照與粉絲分享，一向飽讀詩書的她，更寫下「『世上只有一種英雄主義，就是在認清生活真相之後，依然熱愛生活。』—羅曼羅蘭。浪漫又霸氣的夜晚，詩意的姿態呈現時尚恒久的美好⋯」。

蕭薔的20道陰影- 網友跪求的陰影面積一次大解密

然而比起蕭薔文采，一點都不像52歲的凍齡外表則是更受關注，網友紛紛留言讚嘆「狀態太好了吧，真好看」、「說妳28歲我都信」、「姐姐的腿真的絕了」、「感覺蕭薔比林志玲漂亮了」、「我覺得她就是第一美女，不容反駁」。

其實蕭薔不只外表凍齡，心態也年輕，去年轉戰YouTube當網紅，拍片自揭「20道陰影」，被問起「包養、整形、比較」新聞討厭哪一種報導？她幽默回應：「包養跟整形我們都可以告他啊，我們可能會有額外的收入。」還大爆關於媒體報導她的緋聞對象，99.9%都是假的，而剩下的0.01%也很短暫，僅止於溫馨接送情。

(中時新聞網)