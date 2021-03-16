屏東香蕉產量及品質有目共睹，並致力提升日本市場市占率。近日雖有其他縣市香蕉傳出遭日本公司驗出殺菌劑超標而下架的個案，但屏東縣政府與屏東縣南榮青果生產合作社，16日舉行「2021屏東香蕉外銷日本封櫃」記者會，順利以20呎滿櫃銷往日本，攻佔日本市場。屏東縣長潘孟安說，屏東的香蕉和鳳梨取得歐盟認證，並取得東京奧運食材供應的第一張入場券，這就是競爭力提升最佳證明。

潘孟安表示，台灣香蕉過去曾是外銷日本的主力，屏東香蕉種植面積為4,124公頃，產量占全台之冠， 109年屏東香蕉外銷量共計1,479公噸，其中出口日本共計1,333公噸，今年屏東香蕉外銷迄今共計161公噸，出口值達8百萬元，外銷出口國家地區為日本、香港、新加坡等，以日本為主力市場。

潘孟安曾經在24小時內旋風來回台灣、日本，就是為了赴日本查訪屏東農產銷往日本的市場系統、路線及通路上架情況，期待更了解日本通路的品質及情況，積極精進外銷策略與產地生產供應鏈，並能獲得全球良好農業規範（GGAP）認證。隨著政府近年來強化香蕉產業自主能力，從品種、田間管理、儲運、加工及包裝，導入政府及民間力量資源，已逐步穩定香蕉產銷與品質。

潘孟安指出，此次訂單將以每週出櫃的頻度，持續出口日本至6月，預計出口超過100公噸，外銷量穩定成長，以品質拓展海外市場，未來除了持續提升日本市場市占率，同時持續拓展新興通路。

屏東縣政府也表示，屏東縣南榮青果生產合作社集結契作農戶，以大農帶小農方式，讓具有經驗的香蕉農帶領小農生產外銷規格的香蕉果品，種植標準化、流程自動化、產銷國際化，國外行銷布局全球不是口號，長期佈局及經營為致勝關鍵，屏東農業突破傳統思維，民間與官方團結合作，共同掌握國內政策及國際脈動。

(工商 )