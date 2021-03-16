去年大家為了防疫，今年大家仍不可鬆懈的狀況下，增加了居家時間的改變，也讓民眾在生活上的品質要求越來越高，依據Global Mall於粉絲團所做的「生活儀式感」調查，從808份網路問卷結果得知，89%的消費者認為生活中需要有儀式感，但實際有實行的卻僅有78%，Global Mall就希望為了大家的日常生活帶來一點點的不一樣，特別在本月推出「好好過生活」為主題的春季檔期。

Global Mall新左營車站店於31日前推出iMall會員單筆消費滿888元即贈櫻花杯墊。（Global Mall提供）

Global Mall林口A9店的早點名露營生活館推薦Coleman 四輪拖車，原價6590元，優惠價4990元。（Global Mall提供）

為了讓消費者在日常中實現「生活儀式感」的小改變，Global Mall與館內6大品牌：宜得利家居、日藥本舖、伊聖詩芳療生活館、早點名露營生活館、欣葉小聚及好滴咖啡合作推廣活動，為消費者帶來深層的五感體驗小幸福，31日前推出生活提案優惠7折起，搭配Global Mall「刷GMpay點數4倍送」，每周一至日分別享餐飲美食、服飾配件及綁定Global Mall聯名卡消費，還能享點數大回饋，板橋車站店及新左營車站店也分別推出櫻花來店禮，滿額送限量櫻花透明直傘或櫻花杯墊。

Global Mall新北中和店的伊聖詩芳療生活館推薦孟若munros秘密花園全效防護精華50g、全效潔顏蜜120ml，原價3560元，4月30日前享優惠價2680元。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A8店的日藥本舖推薦入浴劑、泡泡入浴棒，推薦價39元起。（Global Mall提供）

首先在視覺、觸覺上帶來第一重轉變的新感受，就有新北中和店、屏東市店的宜得利家居就推出夏季限定熱賣商品「N COOL 接觸涼感系列」，讓這個夏季感覺清涼之餘，也能為家裡換個新氣象，再由新北中和店中伊聖詩芳療生活館的春季新品「孟若munros秘密花園全效防護精華」及「孟若munros秘密花園全效潔顏蜜」，帶來第二重的香氣嗅覺享受，加上日藥本舖的「北陸化成日本名湯旅情入浴劑」等入浴用品，享受最休閒放鬆的好時光。

Global Mall新北中和店的欣葉小聚推出聚餐優惠，12月28日前每周二用餐按讚打卡欣葉小聚Facebook，即可以優惠價399元享用櫻花蝦米糕。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站店的好滴咖啡推出人氣甜點草莓可拿滋，推薦價240元。（Global Mall提供）

說到五感又怎能少了味覺體驗，Global Mall就從適合家人團聚的桌菜，到帶來幸福儀式感的甜點都一一備妥，新北中和店的欣葉小聚就有聚餐及個人都適合的菜色，像下班來碗「精燉黃金蜆湯」就能補滿活力，12月28日前每周二用餐按讚打卡，更可以優惠價399元享用「櫻花蝦米糕」，另外板橋車站店則有好滴咖啡的人氣甜點「草莓可拿滋」，配上林口A9店中早點名露營生活館推出的露營工具，走到戶外踏踏青，感受一下不一樣的「生活儀式感」，未嘗不是放鬆的好選擇。

Global Mall林口A9店的早點名露營生活館推薦KZM印花休閒摺疊椅，原價980元，優惠價890元。（Global Mall提供）

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