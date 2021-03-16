日本女團SKE48前成員山田樹奈昔日靠著嬌小身材受歡迎，2019年畢業退團，當時不少粉絲都非常難過；今（16）日被爆出山田樹奈退團後加入犯罪組織，淪為詐欺犯，該組織騙了上百人，不法所得約5800萬日圓（約新台幣1520萬元）。過去她曾到警署單日一日警察，現在卻變罪犯，令日本社會大眾譁然。

據日媒《東京體育》報導，愛知縣警察逮捕到4名涉嫌詐欺男女，其中一人身份居然是女團SKE48前成員山田樹奈，今年22歲的她是在2019年宣告畢業退團；警方表示，山田樹奈涉嫌於2020年1月透過交友網站認識異性，再遊說他投資金融產品，藉機詐取指導費。但對於警方指控，她全面否認，並說「沒有想騙人家錢」。

不過，根據警方指出，該犯罪組織成員都從玩交友網站的人下手，至今已騙取超過百人，總共詐騙超過5800萬日圓（約新台幣1520萬元），相當可惡。

山田樹奈在2013年透過選秀加入SKE48，在團體中相當活躍，嬌小可愛的模樣讓她擁有高人氣，也在2019年宣告畢業退團；當年還在團體活動時，曾在愛知縣警察署擔任過一日警察，但現在卻變成一名罪犯，令粉絲看了不免感慨，「看到以前的制服照很心酸」、「走錯路太可惜了」、「沒有珍惜羽翼啊」、「居然加入犯罪組織，太震驚了」。

(中時新聞網)