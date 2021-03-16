長庚科大教授透過擬真病人身上的參數，設計與真正病人相似的疾病與症狀，教導學生如何進行健康評估與護理措施，提升學習成效。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

長庚科技大學強調教學與研究並重，畢業生有4高1低特色，包含高考照率、高就業率及穩定度率外，護理系畢業生平均月薪4.6萬元，比大學畢業生平均薪資多1.2萬元。除了雇主滿意度高達88％，學生所學與就業相關度更高達93％。

長庚科大表示，109學年度開始設置「百萬優秀新生獎學金」，培養社會菁英領袖人才，獲獎學生除安排修讀邏輯思考、領導統御、進階英文等課程之「榮譽學程」外、並有機會參加海外實習、國際會議、修讀澳洲昆士蘭大學雙聯學位等。參與的學生表示，「榮譽學程」學習到反思、溝通領導以及英語口說能力，不斷挑戰自我，讓大學生活更加充實。

另外長庚科大學生更是表現優秀，在多個媒體、雜誌或者人力網站中，都名列前茅。另外為落實理論、實務並重，長庚科大還斥資超過1億，設置國家考場級的「臨床技能中心」，讓學生可以模擬實作環境及智慧醫療科技。另外因高齡長照需求，2019年設置「高齡長照產業人才培育基地」，協助社會挹注長照人力需求，並改善高齡及長期照護品質，善盡大學建構知識及培育人才的社會責任。

此外長庚科大的食品暨化妝品安全研究中心，有完整的分析、檢驗能力，可為食品、化妝品安全嚴格把關。至於幼兒保育系、保健營養系、化妝品應用系，也積極進行產學合作，提供完整的產業人才。

校方說，「長庚六藝」是打造學生關鍵能力級畢業門檻，包含專題實作、校外實習、語文溝通、服務學習、專業證照及競賽參與。校方109學年度註冊率達98.61％，日間學士班就學穩定率為97.04％，都是私立技職學校第1。

(中時 )