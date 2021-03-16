商務人士出境也有懶人包，星宇航空與五福旅遊聯合推出「曼谷防疫專案」，含稅價不到4萬3000元，五福表示，可協助旅客辦理泰國入境證明許可證COE(Certificate of Entry)，為商務人士提供便利的選擇。
日前，泰國政府宣布4月起將對已接種新型冠狀病毒疫苗的人士入境，隔離期將由14天減至7天。目前台灣尚未正式普及疫苗施打前，入境泰國仍須進行14天的隔離期。
五福旅遊表示，針對商務人士的需求，各大航空公司先前雖有推出曼谷防疫旅館專案，但搭配的防疫旅館評價褒貶不一，且價格落在5萬元左右；3月中旬，星宇航空加入防疫行列，與五福旅行社推出「星宇航空X曼谷防疫泰成功」專案，優惠價4萬2990元起。
業者說明，本次防疫專案內容，包含星宇航空台北飛曼谷單程經濟艙機票1張、15晚酒店住宿、防疫物資、200萬履約責任險及20萬醫療意外險、2次核酸檢測(COVID-19 RT-PCR test)、遠程醫療諮詢、免費3餐、飲用水及75折起的洗衣優惠等。
「星宇航空X曼谷防疫泰成功」專案，直飛曼谷並搭配5間4星級的ASQ防疫旅館，分別為Citrus Sukhumvit 13 Bangkok、Avani Atrium Bangkok Hotel、Hyatt Place Bangkok Sukhumvit、Casa Vimaya Bangkok Riverside、Mövenpick Sukhumvit 15 Bangkok等防疫旅館。
以Hyatt Place Bangkok Sukhumvit為例，飯店內採現代設計風格，設立獨立工作區，適合商務人士隔離期間工作需求。在曼谷住宿期間，若首次檢測結果為陰性，可於飯店內開放空間略微休息走動。
(中時 )
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