全球晶圓代工龍頭台積電3月17日除息2.5元，但隨著美債殖利率陡升導致科技股表現震盪，台灣股市遭到拖累，一度摜破1萬6關卡，台積電股價也從600元以上，跌至近日盤中最低點584元，但隨著美科技股回神，台積電16日收在613元，小漲0.33%。

大戶若領股息反而影響財務規劃就有棄息考量，在稅負壓力下，台積電近幾季除息前表現，從2019年9月19日開始季季配息以來，總計有3次當日填息，1次2日填息，分別各1次11天填息、15天填息，以台積電16日收盤價614元來估算，現金殖利率約為1.6％，較上次配息殖利率約2%(股價為512元)，這與10年期美債殖利率落在同樣區間，外資有棄息的可能。

台積電16日股價開高震盪一度翻黑，盤中最低點來到608元，接近午盤翻紅，尾盤拉高收漲2元或0.33%、報在613元，成交張數達36,985張，股價守在5日線之上，朝月線前進。

實際上，外資近2日就站在賣方，本周以來賣超7,465張，3大法人總計賣超8,305張，若從3月初至今，外資則是賣超10萬1,560張，今年以來外資賣超台積電規模也來到39.7萬張，不容忽視外資動向。

16日站在台積電賣超方前5名分別為：美商高盛4,435 張、港商麥格理3,695張、台灣摩根士丹利2,440張、瑞士信貸1,036張以及大和國泰的918張。

不過，從零股交易來看，台積電一直是散戶的熱門股。從集中保管結算所資料來看，截至3月12日當日，台積電股東人數來到94萬994人，不到1張的散戶就高達52萬926人。2020年底時，台積電股東人數共計60.6萬人，直至2021年2月的時候，股東人數快速攀升至80.5萬人。

台積電高階經理人同樣看好台積電前景，公開資訊觀測站資料顯示，台積電財務副總經理暨財務長黃仁昭 2 月從集中市場買進台積電股票12 股，歐亞業務資深副總經理侯永清加碼611股，品質暨可靠性副總經理何軍加碼3張，業務開發資深副總經理張曉強加碼15張。

以上4人合計加碼逾18 張，黃仁昭更從2019年接任9 月接任台積電財務長暨發言人後，連續18個月從集中市場買進台積電股票。另外5位副總級以上主管，包括台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅、人力資源副總經理馬慧凡、企業規劃組織資深副總經理王建光、研究發展組織平台研發副總經理吳顯揚，台積電近2年副總級主管共加碼278張。

台積電今年1月法說會就指出，隨著客戶需求強勁，2021年資本支出上調至250億至280億美元，等於是資本支出調高約45~62%，遠遠出乎外界預期。台積電還指出，在2020年至2025年年複合成長率達10%~15%，也就是說在擴大資本支出的同時，也保證公司能維持強勁成長，並在目前先進製程良率與產能維持領先，研發腳步也絲毫不落後競爭對手的情況下，預期台積電2021年第1季合併營收有望續創下歷史新高，台積電前景相當可期。

(中時新聞網)