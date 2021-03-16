英國警方在今天上午(3月16日)封鎖了愛德華七世國王醫院(King Edward VII's Hospital)的主要街道，這間醫院正是菲利普親王(Prince Philip)接受治療所在。後來得知，親王恢復良好，已辦理出院手續，才會交通管制。

NBC 報導，現年99歲的愛丁堡公爵，住在愛德華七世國王醫院，原本是稍微著涼的預防性住院，之後發現心臟問題，因此進行手術治療，最終送進醫院的時間長達1個月，這是他有史以來最長的住院時間。

據英國新聞協會稱，菲利普親王於週二離開醫院。

菲利普親王今年99歲，他於2月17日首次入住倫敦一家醫院。星期二是他離家的第28天。3月4日，白金漢宮宣佈他轉院進行心臟手術。

親王住院的時間，恰逢皇室成員的動盪時期，菲利普的孫子哈利王子(Prince Henry)與妻子梅根（Meghan）接受歐普拉（Oprah Winfrey）的訪談，說明離開英國的原因，對王室多所批評，其中以英國王室是否種族岐視，特別引發爭議。

哈利說，一位不願透露姓名的皇家內幕人士與他交談過，關於他的孩子的皮膚可能有多黑。令這對夫妻感到被冒犯。

對此，哈利的兄長-威廉王子被媒體問到「對哈利的採訪有何看法」，威廉否認英國王室有種族偏見。

現年94歲的英國女王伊麗莎白2世(Queen Elizabeth II)，在丈夫住院期間，仍履行她的職責。她在上星期的「英國科學周」期間，對英國學童發表感言，她回憶起1961年遇見人類史上第1位太空人，也就是蘇聯太空人尤里·加加林（Yuri Gagarin）。

王室夫婦已結婚73年，而查爾斯王子是王室夫婦的第1位孩子，現年72歲的查爾斯，常被稱「最老的王太子」。他於2月20日拜訪了父親。

(中時新聞網)