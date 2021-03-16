少了國外旅行綜合險，根據產險業者統計，產險前2月份網路投保金額為2.88億元較去年同期2.73億元，只多了1,500萬元，前二月份成長率為5.5％，但產險業者表示，預期今年疫情將趨緩，網路投保成長率續看好。

據統計，前2月網路投保貢獻最多的項目還是汽車險和機車險，投保金額分別是1.65億元、1.11億元，兩項即占總網路投保率的95.83％，其中機車險前2月年成長率為179％最高，去年同期網路投保金額還不到4千萬元。

(工商 )