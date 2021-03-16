受惠飼料行情上揚、雞豬價格不錯，加上蛋品新事業助攻，茂生農經（1240）去年營收、獲利雙創新高，2020年合併營收22.77億元，年增25.2％；歸屬於母公司稅後淨利1.55億元，年增13.99％；每股稅後盈餘4.44元，也高於前一年的3.9元。董事會並決議擬配發2元現金股利、0.5元股票股利，股利水準高於前兩年。

茂生農經以禽畜飼料為大宗，營收占比約六成，去年下半年在國際黃小玉行情飆漲下，帶動飼料價格上揚，推升該公司營收及獲利；另外，養殖事業（豬、雞）去年整體價格不錯，該公司的養殖及銷售數量也有增加，價量齊揚下也帶動成長。

茂生農經指出，該公司本業飼料穩定成長外，也積極朝向肉品及蛋品消費市場邁進，其中，養豬事業方面，在南投竹山豬場從事種豬與肉豬的養殖與銷售，目前在養肉豬約1萬多隻，2019年肉豬總銷售約1.2萬隻，2020年肉豬總銷售約達2萬隻，以每隻豬115公斤以上計算、每公斤均價70元計算，養豬事業2020年營收貢獻約1.5億元。

另外，茂生農經從2018年10月開始契養有色雞及放山雞事業，去年飼養量已達200多萬隻，數量倍增，也帶來成長，養雞事業2020年營收貢獻約1.8億元。

展望後市，茂生農經表示，今年累計前二月合併營收4.1億元，年增14.49％，該公司營收持續成長，且毛利率保持一定水準，加上子公司蛋品事業今年將持續強化冷藏蛋市場，並增加通路品項曝光度，預期今年營收可望再創新高。

(工商 )